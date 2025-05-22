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Dünya
AA 22.05.2025 11:49

İsrail ordusu, Gazze'deki Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef aldığı ve çıkan yangının hala sürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef aldı

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, (Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki) Cibaliye kampına bağlı Tel ez-Zaatar bölgesinde bulunan Avde Hastanesinin içindeki bir ilaç deposunu hedef aldı, yangın hala sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çıkan yangının hastanedeki yaralıların ve sağlık ekibinin hayatını tehdit ettiğine dikkat çekilerek, hastane çalışanlarının yangını söndürmeye çalıştığı vurgulandı.

Ateş çemberinin genişlediği ve yangınla mücadele imkanlarının kısıtlı olduğu belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna bağlı tankların yeniden hastaneyi kuşatmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün akşam da Avde Hastanesi'ni hedef almış, topçu atışlarıyla hastanenin 3'üncü katını vurmuştu.

İsrail ordusunun, 18 Mayıs’ta da çevresinde ağır hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesi'nin hayati birimlerinin ağır hasar gördüğü bildirilmişti.

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