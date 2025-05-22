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Dünya
AA 22.05.2025 10:56

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’da araç yaktı, camiye saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şafak vakti, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Akraba beldesinde Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi ve bir camiyi yakmaya çalıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’da araç yaktı, camiye saldırdı

Yahudi yerleşim birimlerine karşı mücadele eden Filistinli aktivist Yusuf Diriya, şafak vaktinde bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiklerini belirten Diriya, Ebu Bekir es-Sıddık Camisi’ni yakmaya çalıştıklarını, caminin giriş bölümünü tahrip ettiklerini söyledi.

Diriya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin caminin dış duvarlarına İbranice sloganlar yazdığını ve bu sloganlar arasında “Araplara ölüm” ifadesinin de yer aldığını aktardı.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, belde ve köylere saldırıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerde yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprak gasbı ve buraya İsraillilerin yerleştirilmesi yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıp işgal altında yaşayan Filistinlilerin canları, evleri ve mülklerini hedef alıyor ve Filistinlilerin işgal altındaki yaşamını daha da zor hale getiriyor.

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