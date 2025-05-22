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Dünya
IFLScience 22.05.2025 08:46

Mars’ta su izleri zannedilen şekiller tozmuş

Yeni araştırmaya göre Mars yüzeyindeki koyu çizgiler, sanıldığı gibi sıvı suyun izleri değil. Toz ve rüzgârla oluşmuş kuru şekiller olabilir.

Mars’ta su izleri zannedilen şekiller tozmuş

Bilim insanları, Mars’taki gizemli koyu çizgilerin sıvı suyla ilişkili olmadığı sonucuna vardı. Kızıl Gezegen’de 1970’lerden bu yana gözlemlenen bu çizgilerin, suyun yamaçlardan süzülmesiyle oluştuğu düşünülüyordu. Ancak dün Nature Communications’da yayımlanan bir çalışma, bu izlerin bambaşka bir mekanizmayla oluştuğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar 86 binden fazla uydu görüntüsünü analiz ederek yaklaşık 500 bin şerit tespit etti. Ekip, bu yapıları incelemek için yapay zekâ destekli bir algoritma geliştirdi. Bulgulara göre şeritler, toz parçacıklarının eğimli arazilerde birikmesi ve rüzgar, meteor çarpması ya da olası depremlerle yamaçlardan aşağıya kaymasıyla oluşuyor.

Brown Üniversitesi'nden makalenin ortak yazarı Adomas Valantinas "Küçük toz taneleri sıvı olmadan da akıntı benzeri desenler oluşturabiliyor. Mars’ta bu tozlar, su gibi akıyor ve parmak benzeri şekiller yaratıyor." diyor.

Bu sonuçlar, Mars yüzeyinde halen sıvı su bulunduğuna dair hipotezlere önemli bir darbe vurdu. Ancak araştırmacılar, geçmişteki ya da yer altındaki sıvı su olasılığını tamamen dışlamadıklarını belirtiyor.

Bern Üniversitesi'nden çalışmanın bir diğer yazarı Valentin Bickel, bu şeritlerin nemli süreçlerle ilişkili olmaması durumunda, yaşam potansiyeli taşıyan daha uygun bölgelere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Mars'ta yaşam arayışı sürerken, bu yeni bulgular gezegenin kurak yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

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