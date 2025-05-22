Bilim insanları uyardı: Savaş ve mikroplastikler arıları tehdit ediyor

Arılar dünya genelinde tehlike altında. Reading Üniversitesi liderliğinde hazırlanan yeni bir rapor, önümüzdeki 10 yılda tozlayıcı kayıplarını hızlandırabilecek 12 yeni tehdit tanımladı. Bunlar arasında savaşlar, mikroplastik kirliliği, yapay ışıklar, antibiyotik kalıntıları ve pestisit kokteylleri öne çıkıyor.

Örneğin, Ukrayna’daki savaş gibi çatışmalar, ülkeleri daha az türde mahsul yetiştirmeye zorluyor. Bu durum, arıların mevsim boyunca çeşitli besin kaynaklarına erişimini kısıtlıyor. Uzmanlar, bu durumun arı popülasyonu üzerinde doğrudan etkili olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda Avrupa genelinde test edilen 315 arı kolonisinin çoğunda PET gibi sentetik plastik kalıntılarına rastlandı. Sokak lambaları ise gece polen taşıyıcılarının çiçek ziyaretlerini yüzde 62 oranında azaltıyor. Antibiyotik kalıntıları ve kimyasal pestisit karışımları da arıların davranışlarını bozarak yaşam döngülerini tehdit ediyor.

Prof. Simon Potts, "Erken harekete geçersek zararı azaltabiliriz. Tozlayıcıları korumak, doğayı ve gıda üretimini korumaktır" dedi.

Raporda, arıları korumaya yönelik bazı çözümler de sıralandı. Bunlar arasında antibiyotik kirliliğine karşı daha güçlü yasalar, hava kirliliğini azaltmak için elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve daha fazla polen üreten bitkilerin ekilmesi gibi öneriler yer aldı.

Dr. Deepa Senapathi, "Arka bahçelerimizde bile yapılacak küçük değişiklikler, büyük etkiler yaratabilir. Ancak bireysel ve politik düzeyde ortak hareket şart" dedi.