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Dünya
New York Post 22.05.2025 07:45

Fransız şeften kan donduran cinayet: Öldürdü, doğradı, pişirdi

Eskiden kasap olan şimdilerde pizza şefliği yapan Philippe Schneider korkunç bir cinayet itirafında bulundu. Schneider, hırsızlık için evine girdikleri bir kişiyi öldürüp, cesedi pişirdiklerini anlattı.

Fransız şeften kan donduran cinayet: Öldürdü, doğradı, pişirdi

Fransız şef Philippe Schneider ve eşi Nathalie Caboubassy'in 2023 yılında kayıplara karışan Georges Meichler'i öldüren kişiler olduğu ortaya çıktı. Eski bir kasap olan Schneider, Meichler'in evlerine hırsızlık için girdiğini söyledi. Schneider, 60 yaşındaki adamı bağlayıp ağzını ise kapattıklarını, bir süre yanından ayrılıp geri döndüklerinde ise ölü olarak bulduklarını itiraf etti.

Schneider, cinayeti örtbas edebilmek için cesedi parçalarına ayırdı. Meichler’in kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktığını, kalan parçaları da eşiyle arabaya koyup farklı yerlere attığını itiraf etti.

Schneider'in ayrıca Meichler'in cesedinin bazı parçalarını Nepal'de öğrendiği dini bir ritüele uygun şekilde kokuyu bastırmak için sebze dolu bir tencerede pişirmeye çalıştığını söylediği de aktarıldı.

Meichler'in kayıplara karışmasının ardından kızı kayıp ihbarında bulunmuş ve arkadaşıyla beraber Brittany'e gittiğine dair mesaj attığını söylemişti. mesajda "Merhaba. Bir arkadaşımla Brittany'e gidiyorum. Biraz temiz hava alıp ülkeyi gezeceğim. Geri döndüğümde görüşürüz. İyi günler," yazıyordu. Kızı, babasının pek de bir yere giderken haber veren biri olmadığını, bu mesajın tuhaf olduğunu söylemişti.

Suçlamaları kabul etti

Fransız şefin avukatı Luc Abratkiewicz müvekkilinin suçunu kabul ettiğini belirtiyor. Diğer yandan Schneider’in eşi Caboubassy, cinayetle ilişkisi olmadığını savunuyor. Mahkemenin kararını 22 Mayıs’ta açıklaması bekleniyor.

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