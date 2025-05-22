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Dünya
Daily Mail 22.05.2025 07:22

Sıkıntıdan kazdığı çukurda hapsoldu

Brezilya'nın Copacabana Plajı'nda eğlence olsun diye bir çukur kazan İngiliz turist, o çukura düştü. 22 yaşındaki genci oradan çıkarmak 3 saat sürdü.

Sıkıntıdan kazdığı çukurda hapsoldu

22 yaşındaki İngiliz Jensen Sturgeon, doğum günü için arkadaşlarıyla beraber Brezilya'ya gitti. Ünlü Copacabana Plajı'nda arkadaşları güneşlenirken canı sıkılan Sturgeon, kumda bir çukur kazmaya başladı.

Strugeon'un oyalanmak için kazdığı çukur 2,5 metreye ulaştı ve suya denk geldi. Bir anda kum aniden çöktü ve genç kazdığı çukurun içine düştü. Bir süre başı dahil tüm vücudu kumun altında kalan Strugeon, bir süre uğraşıp kafasını kumun altından çıkarmayı başardığını anlattı:

"Arkadaşım güneşlenmeye başlamıştı, ben de 'bir çukur kazayım' dedim. 2.5 metre kadar indik, sonra suya ulaştık ve her şey üzerime yıkıldı. Başım bile kumun altındaydı. Bağırmaya çalıştım ama beni duyamadıklarını biliyordum."

Kafasını kumun altından çıkardıktan sonra yardım için bağırdığını söyleyen Sturgeon'un çevresinde bir anda onlarca kişi toplandı. Çevredekiler, tahta parçaları, kürekler ve halatlarla üç saat süren bir çabanın ardından Sturgeon'u düştüğü çukurdan çıkarmayı başardılar.

Onlarca kişinin kendisini kurtarmak için çabalamasıyla duygu dolu anlar yaşadığını söyleyen Sturgeon, Brezilya'da gündem oldu. Sturgeon, "Ben İngiltere'den jensen, o çukura sıkışan adamım. Ancak şanslıydım ki beni kurtaran harika insanlar vardı. Rio halkına teşekkür ederim" dedi. Dailymail'in haberine göre, yaşadıklarından pek de ders almayan genç, ilerde bir gün yine bir çukur kazabileceğini söyledi.

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