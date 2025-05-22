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Dünya
Science Alert 22.05.2025 08:06

Canı sıkılan kapuçin maymunları başka türlerin yavrularını kaçırmaya başladı

Panama’daki bir adada yaşayan erkek kapuçin maymunları, başka bir türün yavrularını taşımaya başladı. Bilim insanları bu ilginç davranışın arkasında can sıkıntısı olabileceğini düşünüyor.

Canı sıkılan kapuçin maymunları başka türlerin yavrularını kaçırmaya başladı

Panama’nın Jicarón Adası’ndaki beyaz yüzlü kapuçin maymunları, son yıllarda şaşırtıcı bir davranış sergiliyor. Adada avcı hayvanların olmaması, bu zeki primatlara güvenli ve rahat bir yaşam sunuyor. Araştırmalara göre bazı genç erkek kapuçinler, kendileriyle aynı habitatta yaşayan uluyan maymunların yavrularını sırtlarında taşımaya başladı.

İlk olay Ocak 2022’de, Joker adlı yüzünde yara izi olan bir kapuçin maymununun, sırtında bir uluyan maymun yavrusuyla görülmesiyle kayda geçti. Bu davranışın diğer genç erkekler arasında da yayıldığı, 1,5 yıl içinde 5 kapuçinin toplam 11 farklı yavruyu kaçırdığı belirlendi.

Bilim insanları başlangıçta bu davranışı “evlat edinme” olarak yorumladı. Ancak bakımı genellikle dişiler üstlendiği için bu ihtimal zayıf kaldı. Üstelik kapuçinler, yavruları beslemiyor ya da büyütmüyor. Bazı yavruların açlıktan öldüğü, en az dört tanesinin ise yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Max Planck Hayvan Davranışı Enstitüsü’nden Dr. Zoë Goldsborough, "Yırtıcıların olmadığı bir ortamda, bol boş zamanın bu davranışın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını düşünüyoruz" diyor. Araştırmacılar, bu alışılmadık davranışın sosyal öğrenmeyle yayıldığını ve bir tür “kültürel yenilik” olabileceğini öne sürüyor.

Daha fazla gözleme ihtiyaç olduğunu belirten ekip, bu trendin öncüsü Joker’in sosyal statüsünü de incelemeyi planlıyor.

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