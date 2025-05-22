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Dünya
AA 22.05.2025 11:06

Japonya'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e protesto notası

Japonya hükümetinin, Batı Şeria’nın Cenin kentinde büyükelçi ve diplomatların yer aldığı heyete askerlerce ateş açılmasına karşı İsrail'e protesto notası verdiği bildirildi.

Japonya'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e protesto notası

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Ulusal Meclisin Dışişleri ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrailli askerlerin diplomatik heyete ateş açmasına tepki gösterdi.

İsrail hükümetine sert protesto notası verdiklerini kaydeden İvaya, "Böyle bir olayın meydana gelmesi, gerçekten pişmanlık verici ve olmamalıydı." ifadesini kullanarak tekrarının önlenmesi çağrısında bulundu.

Protesto notası, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Dairesi Genel Müdürü Toşihide Ando tarafından İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen'e iletildi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa Hayashi, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail tarafını tam bir açıklama yapmaya ve (olayın) tekrarını önlemeye güçlü şekilde teşvik edeceğiz." dedi.

Olayda Japonlar da dahil olmak üzere hiç kimsenin yaralanmamasının memnun edici olduğunu kaydeden Hayaşi, İsrail tarafına protesto gönderdiklerini ve bir açıklama talep ettiklerini yineledi.

Olay

İsrail ordusunun, Cenin kentinde ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında diplomatik heyet için onaylanmış güzergah belirlendiği ve aktif çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergahı izlemeleri talimatının verildiği öne sürülmüştü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı belirtilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı kaydedilmişti.

Heyette Çin, Hindistan dahil 30'dan fazla ülkeden diplomatların yer aldığı bildirilmişti.

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