Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2025 15:46

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 53 bin 762'ye çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 53 bin 762'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 53 bin 762'ye çıktı
[Fotograf: AP]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3'ü enkaz altından çıkarılmak üzere 107 ölü ve 247 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 156 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 762'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 197'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fransız öğretmen, öldürülen Filistinliler için sınıfta saygı duruşu yapıldığı için görevden uzaklaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
15:59
Anahtarı unuttu, evine çatıdan girmek isterken 5. kattan düşerek öldü
15:59
7. Etnospor Kültür Festivali başladı
15:45
Cevdet Yılmaz: Yapay zeka herkes için erişilebilir olmalı
15:22
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 509 düzensiz göçmen yakalandı
15:13
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 16 kişiye tutuklama talebi
Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı
Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı
FOTO FOKUS
Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın
Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ