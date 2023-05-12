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Ekonomi
AA 12.05.2023 05:48

Honda'nın geçen yıl net karı düştü

Honda Motor'un 2022 mali yılı net karı, geçen mali yıla kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 5,2 milyar dolar oldu.

Honda'nın geçen yıl net karı düştü

Honda, Nisan 2022-Mart 2023 dönemini kapsayan 2022 mali yılı bilançolarını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre, Honda'nın 2022 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 695,2 milyar yen (5,2 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Satış gelirlerinin yüzde 16,2 artışla 16,9 trilyon yene (125,8 milyar dolar) çıktığı son mali yılda, işletme karı ise yüzde 3,7 düşüşle 839,4 milyar yene (6,24 milyar dolar) geriledi.

Yükselen ham madde maliyetleri, yarı iletken tedarik sorunu ile Çin'de bir dönem uygulanan Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalar net kar düşüşüne etki etti.

Araç satış rakamlarının ABD piyasasında yüzde 28'e ve Çin piyasasında yüzde 20'ye varan düşmesinin de bu durumda etkili olduğu vurgulandı.

Honda, 2022 mali yılında 3,69 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi.

Yeni mali yıl

Honda, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında net karının 800 milyar yene (5,94 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

Japon firma, söz konusu dönemde 4,35 milyon adet araç satmayı hedefliyor.

Honda Başkan Yardımcısı Aoyama Şinji, çevrim içi basın toplantısında, "Yarı iletken arzının 2023 mali yılının ilk yarısından ikinci yarısına kadar kademeli toparlanması ve 2024 mali yılında ve sonrasında normale dönmesi bekleniyor" dedi.

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