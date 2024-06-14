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Ekonomi
TRT Haber 14.06.2024 10:05

Hizmet üretim endeksi, yıllık bazda arttı aylık bazda azaldı

Hizmet üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,3 artarken, aylık bazda yüzde 2,2 azaldı.

Hizmet üretim endeksi, yıllık bazda arttı aylık bazda azaldı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

buna göre, hizmet üretim endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 10,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,7 azaldı.

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