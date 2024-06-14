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Ekonomi
TRT Haber 14.06.2024 10:02

Tarım ÜFE mayısta aylık bazda azaldı, yıllık bazda arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 61,24 artış gösterdi.

Tarım ÜFE mayısta aylık bazda azaldı, yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,43 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,40 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,98 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,98 artış gerçekleşti.

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