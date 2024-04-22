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Ekonomi
AA 22.04.2024 10:11

Hizmet üretim endeksi şubatta arttı

Hizmet üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda yüzde 2,7 arttı.

Hizmet üretim endeksi şubatta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 14,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 18, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,3, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 15,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 7,5 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,8 yükseldi.

Hizmet üretim endeksi aylık bazda yüzde 2,7 arttı

Hizmet üretim endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 0,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı.

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