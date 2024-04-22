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Ekonomi
AA 22.04.2024 09:59

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,04 yükselişle 9.794,74 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,28 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 9.794,74 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile taş toprak olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 9.693,46 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra açıklanması beklenen ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya gelirken, TCMB ile Brezilya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca, bu hafta TCMB faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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