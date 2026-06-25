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Ekonomi
AA 25.06.2026 09:17

Helal uygunluk belgeli ürünlerin ithalat denetimine ilişkin düzenleme yapıldı

Bazı ürünler için düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek amacıyla firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) tanımlanması gerekecek.

Helal uygunluk belgeli ürünlerin ithalat denetimine ilişkin düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tebliğ, ithalat yoluyla iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek, ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak ve aldatıcı ticari uygulamalara karşı koruma amaçlıyor.

Söz konusu tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi'ne tabi tutularak ithal edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ilgili ürünleri kapsıyor.

Bu ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması gerekecek.

Denetim başvuruları TAREKS üzerinden gerçekleştirilecek

Helal uygunluk denetimlerine ilişkin başvuru, denetim ve bildirimlere ilişkin işlemler TAREKS üzerinden yapılacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatında denetim birimlerine yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki TAREKS üzerinden gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin taşıdığı herhangi bir helal ibaresine ilişkin belgelerin de TAREKS'e yüklenmesi zorunlu olacak.

Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda ürünün helal beyanıyla ithalatına izin verilmeyecek.

İthali uygun görülmeyen ürün veya ambalajındaki helal uygunluğa yönelik ibarenin denetim birimince uygun görülen bir yöntemle çıkarılması halinde ürünün ithalatına müsaade edilebilecek.

Tebliğ 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

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