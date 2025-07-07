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Ekonomi
AA 07.07.2025 20:02

Haziranda yaklaşık 105 bin gıda işletmesi denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında 104 bin 733 gıda işletmesini denetlerken, aykırılık tespit edilen firmalara toplam 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası uyguladı.

Haziranda yaklaşık 105 bin gıda işletmesi denetlendi

Müdürlükten yapılan açıklamada, haziran ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi verildi.

Ekiplerce geçen ay 104 bin 733 gıda işletmesinin denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetim sonucunda 1989 idari yaptırım, 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası uygulandı. 28 gıda işletmecisi hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi için denetimler kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
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