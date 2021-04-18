Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 4 yıl (1519 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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