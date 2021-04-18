Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 4 yıl (1519 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

