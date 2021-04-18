TOGG ve Pininfarina tasarım ekipleri tarafından 150 bin saatlik bir çalışma ve Murat Günak'ın yönlendirmesiyle tasarlanan, 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillenen TOGG C-SUV, "Profesyonel Konsept" kategorisinde ödüle layık görüldü.