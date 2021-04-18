Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOGG'a tasarım ödülü: Türkiye'de ilk
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award 2021'i Türkiye'den mobilite alanında kazanan ilk marka oldu.
TOGG ve Pininfarina tasarım ekipleri tarafından 150 bin saatlik bir çalışma ve Murat Günak'ın yönlendirmesiyle tasarlanan, 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillenen TOGG C-SUV, "Profesyonel Konsept" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award 2021’i (iF Tasarım Ödülleri 2021) Türkiye’den #mobilite alanında kazanan ilk marka olduk.#ifdesignaward2021#ifdesign @iFDESIGNAWARD#TOGG pic.twitter.com/vi0E6ZEPaA— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) April 18, 2021
Etiketler: TOGG
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