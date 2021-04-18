Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de yılda yaklaşık 400 bin ton motor yağı piyasaya sürülüyor.

Bundan yaklaşık 200 bin ton atık oluşmasına rağmen yılda sadece 20 bin tona yakın atık motor yağı toplanabiliyor.

Bunun önüne geçmek için Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Çevre Kanunu'yla, motor yağı değişimlerinin bakanlıkça yetki verilen işletmelerce yapılması ve atık motor yağlarının bu yerlere teslimi zorunluluğu getirildi.

Motor Yağı Değişim Noktası uygulaması devreye alındı

Ayrıca 21 Aralık 2019'da yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile de motor yağı değişim noktalarının kayıt altına alınarak yetkilendirilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturuldu.

Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının, tamirhanelerin, servislerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi için Entegre Çevre Bilgi Sistemi ile entegre olarak Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) uygulaması devreye alındı.

Yasadışı kullanımının önlenmesi hedefleniyor

Motor yağı değişimi yapacak noktaların yetkilendirilmesiyle ithalata bağlı bir ürün olan motor yağının atığa dönüştükten sonra da takibinin yapılması, toplama miktarlarının arttırılması, atık yağlardan baz yağı üretiminin sağlanarak ekonomiye kazandırılması ve yasa dışı kullanımının önlenmesi hedefleniyor.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi, bugüne kadar Türkiye'deki 25 bine yakın işletmeden 7 bini tarafından alındı.

Belge almak için son tarih 1 Temmuz

Bakanlık tarafından belge almak için verilen süre, Kovid-19 salgını nedeniyle, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle uzatılarak 1 Temmuz olarak belirlendi.

Yetkisiz motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira ceza

Yetki belgesi bulunmadan motor yağı değiştiren işletmelere 60 gün içinde yetki belgesi almaları için yazılı ihtarda bulunulacak. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Motor yağı değiştirilen yerlerde bakanlığa bildirilmesi ve yönetilmesi gereken motor yağı dışında atıklar da oluştuğu için düzenleme bu işletmelere ilave yük getirmeyecek.

İzin belgesi ücretsiz düzenlenecek

Entegre Çevre Bilgi Sistemine kaydolan ve atık motor yağlarının işletme içerisinde depolanacağı geçici depolama alanı oluşturan işletmeler için Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince ücretsiz düzenlenecek.

Öte yandan motor yağı değişimini münferit olarak yapan kişilerin atık motor yağlarını da yetkili değişim noktalarına bırakması yeterli olacak.