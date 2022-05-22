Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı üç ihale düzenleyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Üçüncü ihalede ise 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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