Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 882 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 404 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 307 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 605 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 788 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 86 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.