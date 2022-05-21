Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri hız kesmeden devam ediyor. Gençler ile kamu kurumları bu kez Kayseri'de bir araya geldi.

Organizasyon, "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılıyor.

Kariyer planlaması yapmak veya girişimci olmak isteyen gençler, verilen hibe, burs ve destekler konusunda bilgi alıyor.

TRT de organizasyondaki yerini aldı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet kurumlarının ne kadar kreatif bir biçimde bu alanlarla içli dışlı olduğunu, bunların tanıtımının ne kadar önemli olduğunu ve gelecek nesillerin bir sirkülasyon içinde var olmasının çok önemli olduğunu görmüş olduklarını söyledi.

"Bir farkındalık yaratmak istiyoruz"

Program, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Gençlerimiz kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin imkanlarıyla neler yapabilirler, geleceklerini nasıl kurgulayabilirler bu konuda bir farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Yıl sonuna kadar 13 ilde organizasyon gerçekleştirilecek .

Başar, daha önce Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya ve Adana'da gerçekleştirdikleri programla, yaklaşık 200 bine yakın gençle bire bir temas sağlamış olduklarını söyledi.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinin bir sonraki ayağı ise Samsun olacak.