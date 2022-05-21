Finansal İstikrar Komitesi 4. toplantısını yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi'nin 4. toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin politika adımları detaylıca ele alındı.
Finansal İstikrar Komitesi 4. toplantısını gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıyı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Toplantıda, finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin politika adımları detaylıca ele alındı.
Finansal İstikrar Komitesinin 4. toplantısını gerçekleştirdik.— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) May 21, 2022
Finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin politika adımlarını detaylıca ele aldık. pic.twitter.com/J4lC05LNGy
Enflasyonla mücadele konusu da görüşüldü
Toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:
"Küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülkemiz ekonomisine
etkileri Komite üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönemde atılması öngörülen politika adımları istişare edilmiştir.
Komite, ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan
adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile
çalışmalarına devam edecektir.
Diğer taraftan, enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak olan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde de değerlendirilecek olup, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya konulacaktır."