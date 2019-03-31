Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili mesaj paylaştı.

Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor. pic.twitter.com/0F1lvaoHeH — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 31 Mart 2019

"Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor."

Kaynak: TRT Haber