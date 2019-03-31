Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zafer Anıtı' İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik. 6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Zafer Anıtı İstanbul Havalimanında 405 bini geçtik.



6 Nisan"da taşınacağımız İstanbul Havalimanında bugüne kadar 3214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik.



Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız. pic.twitter.com/qKOvhE4tHq — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 31 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber