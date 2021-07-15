Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayvancılık desteklemelerinde değişiklik
[Fotoğraf: AA]
Düve alım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin hayvanlarının, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı olması ve yurt içinden temin edilmesi gerekiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, düve alım desteğinden faydalanmak isteyenlerin hayvanlarının, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olması gerekiyor.
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