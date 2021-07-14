Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, ocak-haziran döneminde 2 milyon 296 bin ton yaş meyve sebzenin ihraç edildiğini belirtti.

Sektörün ocak-haziran dönemindeki ihracatını değerlendiren Sin, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış sağlayarak 1,47 milyar dolar döviz geliri elde ettik" dedi.

Sin, söz konusu dönemde yüzde 12 artış yakalayan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ise 572 milyon 895 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiği bilgisini vererek şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısında en fazla ihraç ettiğimiz ilk üç ürün, 216,4 milyon dolarla domates, 141,9 milyon dolarla mandarin, 141,1 milyon dolarla limon oldu. 6 aylık dönemde en fazla ihracat artışı sağladığımız ürünlere baktığımızda ise yüzde 461 artış ve 21,9 milyon dolarla patates birinci, yüzde 93 artış ve 18,5 milyon dolarla soğan-şalot ikinci, yüzde 91 artış ve 44,9 milyon dolarla çilek üçüncü sırada yer aldı."

Sin, yılın ilk yarısında en fazla yaş meyve sebze ihracatını Rusya, Almanya ve Romanya'ya gerçekleştirdiklerini ifade etti.