Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciyenin yaş sebze meyve ihracatında önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Türk narenciyesinin piyasada talep görmeye devam ettiğini dile getiren Kaçmaz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde sektörde ihracattaki artışın sevindirici olduğunu anlattı.

Kaçmaz, yılın ilk yarısında sektörlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğuna dikkati çekerek, "Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ihracatla 374 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışın yaşandığını gösteriyor. Bu durum turunçgil ihracatının yaş meyve sebze sektöründe ne kadar önemli bir grup olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Kaçmaz, dış satımda ürün bazında ilk sırada mandalinanın bulunduğunu, bunu limon, portakal ve greyfurtun takip ettiğini açıkladı.