Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyanname verme süreleri uzatıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu, haziran ayına ilişkin beyannamelerin verilme ve vergilerin ödenme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.
26 Temmuz günü sonuna kadar verilmesi gereken Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, bayram nedeniyle beyannamelerin verilme sürelerinin 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.
Beyannameler üzerinde tahakkuk eden vergiler de 30 Temmuz'a kadar ödenebilecek.
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