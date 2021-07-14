26 Temmuz günü sonuna kadar verilmesi gereken Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, bayram nedeniyle beyannamelerin verilme sürelerinin 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

Beyannameler üzerinde tahakkuk eden vergiler de 30 Temmuz'a kadar ödenebilecek.