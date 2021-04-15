Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi.

Buna göre, imalat sektörü için girdi teşkil eden ham madde ve yarı mamul niteliğindeki eşyanın gümrük işlemlerine, eşya gelmeden başlanmasını sağlayan varış öncesi gümrükleme uygulaması, hava yolu taşımacılığında da yapılabilecek.

En az 3 yıl faaliyet göstermesi gerekiyor

Gümrük işlemlerine başvuru yapacak kişinin, Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik olmasının yanında, en az 3 yıl faaliyette bulunması gerekecek.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri, sertifika geçerlilik süresince tebliğ hükümlerinden yararlandırılacak.