Geçtiğimiz yıl otomotiv endüstrisi pandemi nedeniyle zor günler geçirirken bu seneki sorunun lastik kıtlığı olacağı belirtiliyor.

Küresel doğal kauçuk tedarikinin sağlanamaması nedeniyle yaşanan sıkıntının otomotiv sektörüne büyük darbe vuracağına dikkat çekiliyor.

Kauçuk tedarik edilen bitkileri saran hastalıklar, bazı ülkelerin stok yapması ve nakliye sıkıntıları nedeniyle kauçuk sıkıntısının baş gösterdiğine işaret ediliyor.

Durum henüz araç üretimini büyük ölçüde etkileyen bilgisayar çipleri sıkıntısı kadar büyük olmasa da yakın bir gelecekte sorunun ciddi boyuta ulaşabileceği belirtiliyor.

Çip kıtlığı sektöre büyük darbe vurmuştu

Kauçuk fiyatlarının geçen yıl artmaya devam ederken Şubat ayında dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Pandemiyle birlikte yaşanan çip kıtlığı sektörü derinden etkilemiş, dev otomotiv üreticileri üretimlerini durdurmak ya da üretilen araçları piyasaya çıkaramamak durumunda kalmıştı.

Araç fiyatları da rekor seviyelere çıkmıştı.