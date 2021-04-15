Utah’lı 30 yaşındaki Jordan Gerbich isimli adam 2019 yılında deniz filini başından vurdu.

Gerbich’in silahından çıkan kurşunlara hedef olan deniz fili daha sonra kuyruk ve yüzgeçleri kesilmiş olarak bulundu.

Gerbich suçu kabul etti, hakkında dava açıldı.

Savcılar, sanık avukatları itiraz etse de cinayetin kazayla gerçekleşmediğini Gerbich’in arkadaşıyla memelilerin yaşadığı yere yanında bir tabanca ile gittiğini savundu.

Kaliforniya Merkez Bölge ABD Başsavcılığı Ofisi, Gerbich'in 3 ay hapis cezası alacağını ve bin dolarlık para cezasının yanı sıra 120 saatlik toplum hizmeti gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi.