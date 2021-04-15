Hükümet, yerel yönetimlerin belirleneceği seçimin ilk turunun 16 Mayıs'ta, gerekli olması durumunda ikinci turun ise iki hafta sonra 30 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hırvatistan'da en son 21 Mayıs 2017'de düzenlenen yerel seçimler dört yılda bir mayıs ayında yapılıyor.