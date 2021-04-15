Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da yerel seçim 16 Mayıs'ta yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Hırvatistan'da yerel seçimin 16 Mayıs Pazar günü düzenleneceği duyuruldu.
Hükümet, yerel yönetimlerin belirleneceği seçimin ilk turunun 16 Mayıs'ta, gerekli olması durumunda ikinci turun ise iki hafta sonra 30 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Hırvatistan'da en son 21 Mayıs 2017'de düzenlenen yerel seçimler dört yılda bir mayıs ayında yapılıyor.
Etiketler: Hırvatistan
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