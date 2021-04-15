Danimarka hükümeti, yaklaşık 189 Suriyelinin geçici oturma statüsünün yenilenmesini reddetti.

Bu kararla ülke, Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini iptal eden ilk Avrupa ülkesi oldu.

Hükümet, Suriye’deki savaşın ardından ülkenin güvenli bazı bölgelerine dönülebileceğini belirtti.

Hükümet kararlı, Konsey tepkili

Ülkenin Göçmen Bakanı Mattias Tesfaye, “Hükümetin politikası işliyor ve geri adım atmayacağım. Suriyeli mültecilere ikamet izinlerinin geçici olduğunu ve korunma ihtiyacı ortadan kalktığında bu iznin iptal edilebileceğini açıkladık“ dedi.

Danimarka Mülteci Konseyi ise , Şam bölgesini veya Suriye'deki herhangi bir bölgeyi mültecilerin geri dönmesi için güvenli sayılmasını kabul etmiyor.

Konsey genel sekreteri Charlotte Slente, “Bazı bölgelerde çatışmaların olmaması, insanların güvenli bir şekilde geri dönebileceği anlamına gelmiyor. Ne BM ne de diğer ülkeler Şam'ı güvenli olarak görmüyor” dedi.

Döndüklerinde tutuklanabilirler

Esed rejimi altındaki Suriye’de yıkılan yerlerin yeniden inşası yapılmıyor, su, elektrik gibi hizmetler sınırlı sayıda veriliyor.

Suriye lirasının çöküşü ile de gıda fiyatları yüzde 230 artmış durumda.

Mülteciler ise Suriye dışında olmalarının bile geri döndüklerinde tutuklanmalarına yeteceğini, şehirlerin artık kimyasallarla bombalanmamasının onu güvenli kılmadığını belirtti.

Kopenhag, Şam ile diplomatik ilişkilere sahip olmadığı için insanları doğrudan Suriye'ye sınır dışı edemiyor.

Başvuruları reddedilenlerin bir kısmı, bir gözaltı merkezine yerleştirilirken , merkezin modern bir hapishaneden farksız olduğu belirtiliyor.

Danimarka, 500 bin'i göçmen ve 35 bin'i Suriyeli olmak üzere 5,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.