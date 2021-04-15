Kampanyayı başlatanlardan Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, Bosna Hersek genelinden isteyen herkesin katılabileceği kampanya ile Srebrenitsa annelerinin yanı sıra şehirde yaşayan yaşlı ve kimsesizlere de yardım eli uzatacaklarını açıkladı.

COVID-19 salgını nedeniyle kalabalık iftar sofralarının imkansız hale geldiğini anımsatan Pestalic, "Halihazırda iftarlık ulaştırdığımız 21 kişi var. Hayırseverler kampanyaya kulak verirse bu rakam yükselecektir" dedi.

"Srebrenitsa anneleri kimsesiz değil"

Pestalic, Srebrenitsalı imam Ahmet Hrustanovic ile başlattıkları kampanyanın, Srebrenitsa anneleri ve şehirdeki yaşlılara kimsesiz olmadıklarını göstermeyi amaçladığını vurguladı.

Srebrenitsalı Müslümanların ramazan ayını coşkuyla karşıladığını aktaran Pestalic, "Teravih namazları şehrin on noktasında kılınıyor. Bunlardan biri Srebrenitsa Anıt Merkezi. Srebrenitsa anneleri, yıllardır teravih namazlarını Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen yakınlarıyla kılıyor" dedi.