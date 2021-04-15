Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, B737 MAX ile ilk uçuşunu İstanbul'dan Ankara'ya yaptı
[Fotoğraf: DHA]
THY, 2 yıllık bir aradan sonra filosundaki "Boeing 737 MAX" tipi uçakla ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya yaptı. "TK 2138" sefer sayılı uçakla icra edilen seferde yolcularla beraber THY yöneticileri de yer aldı.
Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alınarak, test uçuşları tamamlanan "B737-MAX" uçak tipiyle uçuş, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na icra edildi. Uçakta, yolcularla beraber THY yöneticileri de yer aldı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki hesabından, daha önce Marmara Denizi üzerinde yapılan bir test uçuşunun haritada bulunan hava trafiği görüntüsünü paylaşarak, "Bu sefer böyle yapmayacağız. TK 2138 ile Ankara'ya gidiyoruz. Boeing 737 MAX" ifadelerini kullandı.
Etiketler: THY
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