Savunma ve havacılık sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli malzemeler yerlileştirilerek Hava Kuvvetlerinin envanterindeki taarruz ve geniş gövdeli nakliye uçaklarında kullanılacak.

Sağlam Metal, Alman ortağı Dörrenberg Edelstahl'de üretilen takım çelikleri ve Türkiye'de üretilen bakır ve bronz alaşımları ile birçok sektörün ihtiyacını karşılıyor.

34 ülkeye ihracat

Otomotiv, makine, kalıpçılık, beyaz eşya, savunma sanayisi, havacılık, demir yolu, inşaat, metalürji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu takım çelikleri, paslanmaz çelikler, bronzlar, sert bakır alaşımları ve titanyum alaşımları gibi malzeme taleplerine cevap veren Sağlam Metal, bakır alaşımları fabrikasıyla özel bronz ve sert bakır alaşımlarını üretip 34 ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket, savunma ve havacılık sektörüne yönelik olarak silah sistemleri için paslanmaz çelik ve bronzlar, SİHA, İHA ve geniş gövdeli uçakların iniş takımlarında kullanılan malzemeler, denizaltı transdüser parçaları, özel dişliler, mühimmat dolum kalıpları, zırhlı araç parçaları ve bunların malzemelerini üretiyor.

Ergitme, kokil döküm, savurma döküm, sürekli döküm, dövme, ısıl işlem, talaşlı imalat yöntemleriyle üretim yapan şirket, üretilen malzemeyi teknik resimlere göre CNC tezgahlarda işleyerek bitmiş ürün de sunabiliyor. Bunun yanında bakır alaşımları ve takım çeliklerinin hurdaları geri dönüşüm yoluyla tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Son dönemde savunma ve havacılık sektöründe kullanılan bazı özel alaşımlı metallerin yerlileştirilmesi için önemli mesafeler alan şirket, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından onaylı tedarikçi belgesine layık görüldü.

Şirket ayrıca MSB askeri fabrikalarından 1. ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Stratejik İş Birliği Anlaşması imzaladı. Sözleşme kapsamında, Hava Kuvvetlerinin envanterindeki taarruz ve geniş gövdeli nakliye uçaklarının iniş takımlarında kullanılan ve bugüne kadar ithalat yoluyla temin edilen toplam 17 kalem alaşımlı metal malzeme yerli olarak üretilecek.