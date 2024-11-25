Kar Yağışlı -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.11.2024 13:03

Hamsi ihracatı 12,3 milyon doları aştı

Türkiye'den 10 ayda yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artarak 12 milyon 306 bin 154 dolara ulaştı.

Hamsi ihracatı 12,3 milyon doları aştı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 10 ayda 20 ülkeye, 2 bin 288 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 12 milyon 306 bin 154 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, bu rakamın 2 bin 1 ton karşılığı 11 milyon 168 bin 499 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14, değerde yüzde 10 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Fransa, Belçika ve ABD'nin en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'den yılın 10 ayında Fransa'ya 4 milyon 502 bin 792, Belçika'ya 3 milyon 736 bin 313 ve ABD'ye 1 milyon 191 bin 935 dolarlık hamsi satıldı" dedi.

Hamsinin işlenmiş ürün olarak da dış piyasada talep gördüğüne işaret eden Kalyoncu, "Yılı tamamlamaya kısa süre kala hamsi ihracatındaki artış sevindirici. Bu dönem, geçen yılın aynı döneminden farklı Hollanda ve Dubai'ye de hamsi ihraç ettik" diye konuştu.

Kalyoncu, havaların soğumaya başladığı bugünlerde hamsinin bollaşmasını beklediklerini, buna bağlı ihracatının da gelişme göstereceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Balıkçılık İhracat
Sıradaki Haber
Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:21
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı
14:34
Sabiha Gökçen Havalimanında 3 yeni rekor
14:35
Kar yağışı ve fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
14:34
Makas atan sürücüye 40 bin lira ceza
14:33
İngiltere'de Bert Fırtınası sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
14:32
Askerlikten kaçmak için kilo alan adama hapis cezası verildi
Samsun'da şiddetli rüzgarda 650 yıllık anıt ağaç devrildi
Samsun'da şiddetli rüzgarda 650 yıllık anıt ağaç devrildi
FOTO FOKUS
Kargo uçağı iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü
Kargo uçağı iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ