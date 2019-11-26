Maden rezervi açısından ülkede önemli bir potansiyele sahip Hakkari'de, iş adamı İsmet Ölmez'in 2006'da kurduğu tesis, kentin dünyaya açılan penceresi oldu.

Olgunlar köyü yakınında birkaç iş makinesiyle üretime başlayan tesis, kısa sürede büyüyerek yüzlerce kişinin evine ekmek götürmesini sağladı.

İşçilerin yerin metrelerce altından çıkardığı kurşun ve çinkonun, son teknolojiyle donatılan fabrikada yapılan ayrıştırma işleminden sonra yurt dışına pazarlandığı tesis sayesinde kentin ihracatı da sürekli artan bir ivme yakaladı.

13 yılda 1 milyon 300 bin ton madenin İran ve Çin'e ihraç edildiği tesis hem Hakkari'nin ekonomisinin gelişmesine hem de istihdamın artmasına büyük katkı sundu.

"Bir kepçeyle başladık"

İş adamı Ölmez, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle iş adamlarının bölgede yatırım yapmaktan çekindiğini söyledi.

13 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Ölmez, "Bir kepçeyle başlamıştık. Şu anda 120-130 makine var. Bölgede 600'e yakın işçi çalıştırıyoruz. Terörden en çok mağduriyetin yaşandığı Hakkari'de iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Buradan kazandığımız parayı da bölgede değerlendiriyoruz." dedi.

Bölge şartlarının zor olduğunu anlatan Ölmez, çıkardıkları madenin yüzde 80'ini İran'a, bir kısmını da Çin'e sattıklarını ifade etti.

"İyi bir iş yaptığımıza inanıyorum"

Hakkari'de zengin maden yataklarının olduğunu dile getiren Ölmez, "Burada 12 kilometrelik bölgede çalışıyoruz. İzabe tesisinin kurulması için başvuru yaptık. Bu tesis ülkemizde kurulursa madeni dışarıda değil de ülkemizde külçe haline getirebiliriz. Bu da bizim ekonomimize olumlu katkı yapar." diye konuştu.

Devletin verdiği desteklerin yatırımın gelişmesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Ölmez, şunları kaydetti:

"Burada 1 milyon 300 bin ton üretimimiz oldu. Kimseye borçlu kalmıyoruz. Hakkari gibi terörden en fazla zarar gören bir ilde ülkemize, ekonomimize belirli miktarda döviz çekebiliyorsak, bu parayı da bölgede harcıyorsak, burada Hakkarili işçileri çalıştırabiliyorsak, ay başında maaşlarını verebiliyorsak iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Modern bir tesisimiz var, üretimimiz başarılı şekilde devam ediyor."

Kaynak: AA