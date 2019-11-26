Ekonomi
Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara çıkarıldı26 Kasım 2019 Salı 10:52 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 10:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi. Anlaşma ile 3 milyar dolarlık swap anlaşması 5 milyar dolara çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da düzenlenen törenle yenilendi.
Swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden, 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
Swap anlaşması, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: TRT Haber
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