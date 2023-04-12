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Ekonomi
AA 12.04.2023 12:18

Habur'da yılbaşından bu yana 280 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda yürütülen faaliyetler  sonucu, yılbaşından bu yana 280 milyon liralık kaçak eşyaya el koyuldu.

Habur'da yılbaşından bu yana 280 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılar tarafından denenen ilginç yöntemleri ortaya çıkardı.

Bu kapsamda, göğsüne bantladığı son model cep telefonunu gümrük kontrolünden gizleyerek geçirmeye çalışan kişi yakalandı.

Bir başka operasyonda, bir yolcunun valizindeki kadın iç çamaşırının iç dolgu kısmına elektronik sigaraların gizlendiği tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdikleri aramalarda, başka bir yolcunun ayakkabısının tabanlarında son model cep telefonlarının gizlendiği belirlendi.

Bir yolcunun da beraberindeki cep telefonlarını süngerlere sarılı halde gümrükten geçirmeye çalıştığı görülürken bir diğer yolcunun üzerinde gizlenmiş cep telefonları bulundu.

Kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler tarafından araba farı, piknik tüpü, mutfak aletleri ve kavanoz içindeki tahine gizlenmiş çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi. Diğer taraftan bazı yolcuların çay paketlerinin içine sigara gizlediği ortaya çıkarıldı.

Ülkenin ekonomik kayıp yaşamasının önüne geçiliyor

Açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, sıra dışı kaçakçılık yöntemlerini tespit ederek, ülkenin ekonomik kayıp yaşamasının önüne geçiyor.

Ekiplerce, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, bu yılın başından beri yaklaşık 32 milyon lira değerinde 3 bin 426 cep telefonu, 5,5 milyon lira değerinde 170 bin 177 paket sigara ve 4 milyon lira değerinde 10 bin 219 elektronik sigara ve aksamına el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2023 başından beri diğer yakalamalarla birlikte toplam 280 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirilmiş oldu.

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Kaçakçılık Sınır Güvenliği Ticaret Bakanlığı
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