Tarımda yapay zeka dönemi

Dijital teknolojiler sayesinde tarımda üretim ve verimlilik artıyor. Tamamı gençlerden oluşan bir ekip de bu amaçla yola çıktı. Geliştirdikleri yapay zeka destekli kit sayesinde hasat sırasında oluşan yüzde 8'lik verimsizlik sıfıra iniyor.

Elleri klavyede ayakları toprakta. Kimi çiftçi, kimi bilgisayar mühendisi, kimi de yazılımcı. 10 kişiden oluşan bu genç ekip, tarım alanında geliştirilen yapay zeka teknolojilerinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. TÜBİTAK projesi kapsamında yapay zeka ve bulut teknolojilerini kullanarak traktörleri otonom hale getirdiler.

Operatöre gerek kalmıyor

Geliştirilen kit sayesinde traktörlere uzaktan müdahale edilebiliyor, operatöre gerek kalmıyor. Amaç, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması.

Şirket kurucusu Ömer Faruk Koç, "Bizim kitimizi kullandığında manuel değil otomatik bir şekilde kamerayla görerek, bitkiyi ve tarlayı görerek anlamlandırarak traktörü optimal rotada tutarak oluşan yüzde 8'liği biz sıfıra idirdiğimiz için dolayısıyla ürünlerdeki verimsizliklerden kaynaklanan maliyetleri kayıp maliyeti çiftçinin cebine geri koyabiliyor." diye konuştu.

Kitin yeni versiyonunda cep teleonuyla traktöre uzaktan müdahale imkanı sağlanıyor. bunun yanı sıra tarladaki bitki ve yabacı otları ayırt edebilmek için verim haritası da yine bu yapay zeka destekli kit tarafından çıkartılıyor. Verim haritası syesinde tarladaki ilaçlama da otoom hale gelmiş oluyor.

Tarım alanında kayda değer fayda sağlayabilecek otonom sistemi geliştiren ekip bir de şirket kurarak dünyada bu alanda ilk beşe girdi.

(Kamera: Mustafa Oğuz)