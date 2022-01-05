Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) her yılın sonunda yaptığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması"ndan derlenen bilgilere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 353 TL harcadığı belirlendi.

Araştırmaya göre, sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 47,42 TL ödendi.Sabit internet bağlantısı gideri ise vergiler dahil aylık ortalama 81,15 TL'ye ulaştı.

3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemeleri de vergiler dahil 56,16 TL oldu. Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV'nin yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor.

Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 77,27 TL vergi ödedi. Devlete ödenen vergi yılda 927 TL'yi buldu.

2020 yılında yapılan analizde, 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 736 TL, devlete ödenen verginin ise 759 TL olduğu hesaplanmıştı. 2019'da ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 225 TL, devlete ödenen vergi ise 655 TL'ydi.