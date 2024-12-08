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Ekonomi
AA 08.12.2024 11:06

Güneş enerjisi santrali kurulu gücü yüzde 130 büyüdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, güneş enerjisi santrali kurulu gücünün 2022 Ocak-2024 Ağustos döneminde yüzde 130 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Güneş enerjisi santrali kurulu gücü yüzde 130 büyüdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun Türkiye'deki güneş paneli üretimi yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Güneş enerjisi santralleri yatırımlarına yönelik 20 Haziran 2012 ila 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13 bin 777 adet yatırım teşvik belgesi (YTB) düzenlendiğini açıklayan Kacır, "Bu dönemde düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı yaklaşık 528,5 milyar TL olurken, öngörülen istihdam ise 19 bin 886 kişidir. Sektörel yatırımlara yönelik yoğun desteklerimiz sayesinde, güneş enerjisi santrali kurulu gücümüz 2022 Ocak-2024 Ağustos döneminde yüzde 130 oranında büyümüştür" bilgisini paylaştı.

"Güneş paneli ihracatının önü açılacak"

Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün gelişiminin ilk dönemlerinde özellikle güneş paneli üretimi yoğun biçimde desteklenerek hedeflenen üretim kapasitelerine ulaşıldığını bildiren Kacır, Türkiye'de güneş enerjisi teknolojilerinde geriye entegrasyonun sağlanarak özellikle katma değerli güneş hücresi üretiminde rekabetçiliğin ve mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik stratejik hedeflerin ön plana çıktığını belirtti.

Kacır, "Bu minvalde, hücre üretiminin Türkiye'de gelişiminin sağlanması amacıyla ingot dilimleme aşaması veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak gerçekleştirilecek üretim kapsamında şimdiye kadar 6,45 GW/yıl kapasiteye sahip 4 farklı üretici şirketin yatırımına Bakanlığımızca destek sağlanmıştır. Bu yatırımların bir kısmı şimdiden devreye girmiş olup, yakın zamanda bu tesislerin tümünün tam kapasite ile devreye girmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı yatırımcıların sektöre ilgileri sebebiyle katma değerli hücre üretimi kapasitesinin orta vadede 15 GW/yıl seviyesine yükselmesinin öngörüldüğünü kaydeden Kacır, bu kapasitenin, Türkiye'nin ABD, Avrupa ve diğer uluslararası pazarlara güneş paneli ihracatının da önünü açacağının altını çizdi.

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