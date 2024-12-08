Parçalı Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.12.2024 10:00

Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 15 bilişim personeli istihdam edecek.

Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 kıdemli yazılım mimarı, 6 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 2 iş analisti ve 2 iş zekası uzmanı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular, 12-22 Aralık tarihlerinde alınacak.

Kurumca belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirmenin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TSE'nin internet sitesinden ilan edilecek.

Sınav tarihleri, başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak.

ETİKETLER
İstihdam TSE
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışmaları başlatacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Otomotiv ihracatında her 5 araçtan 4'ü Avrupa'ya ulaştı
11:09
Güneş enerjisi santrali kurulu gücü yüzde 130 büyüdü
10:55
Esed rejiminin devrilmesi Türkiye'de de sevinçle karşılandı
10:44
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
10:37
Adana'da sahte doktorluk yapan kişi yakalandı
10:42
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi
Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ