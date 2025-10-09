Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.10.2025 09:43

Güncel altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 408 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 446 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 642 liradan satılıyor.

Güncel altın fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 1,5 artışla 5 bin 419 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 446 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 642 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 32 dolarda seyrediyor.

İsrail ile Hamas Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı. Analistler, ateşkes sürecine ilişkin gelecek pozitif haber akışının küresel piyasalardaki risk algısını azaltacağını söyledi.

ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler ile jeopolitik risklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların direnç, 3 bin 900 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirtti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda pozitif seyir hakim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona giriyor
11:04
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
10:40
Gayrisafi milli hasılaya geçen yıl en fazla katkı, mali olmayan şirketlerden geldi
10:35
Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
10:45
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
10:18
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Çadır almakta zorluk çeken Gazzeli baba, bir tepeyi oyarak ailesi için barınak yaptı
Çadır almakta zorluk çeken Gazzeli baba, bir tepeyi oyarak ailesi için barınak yaptı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ