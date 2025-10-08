Fahiş fiyat artışı yapan emlak sahiplerine para cezası

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ilan platformlarında kötü niyetli şekilde gerçekleştirilen fiyat manipülasyonları yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda, vatandaşlardan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, bazı taşınmaz ilanlarında kısa sürede fahiş fiyat artışları yapıldığı saptandı.

İncelemeler sonucunda, 16 Eylül’de 9,5 milyon liradan ilana konulan bir taşınmazın fiyatının, sadece 18 gün sonra 13 milyon liraya yükseltildiği tespit edildi. Başka bir ilanda iki hafta içinde 1 milyon liralık artış belirlenirken, bir diğer ilanda ise sadece bir hafta içinde 1,5 milyon liraya yakın fiyat artışı yapıldığı anlaşıldı.

Açıklamada, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle bu üç ilan sahibinin her birine 150.000 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.