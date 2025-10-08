Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.10.2025 16:44

Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen istavrit, 100 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi ve mezgit 200-250 liradan, tirsi 200, somon 250, levrek 500, çupra 450, palamut ise 100 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Kadir Pınar, hamsinin son günlerde fiyatının yüksek olması nedeniyle insanların istavrite yöneldiklerini söyledi.

Hamsinin kilogram fiyatının 100 liranın altına düşmesini beklemediğini ifade eden Pınar, "Hamsinin yoğunluğunu kasım ortasından aralık ayının başına doğru bekliyorum." dedi.

Pınar, bu sezon istenilen miktarda avlanamayan palamudun az da olsa tezgahlarda yerini almaya başladığını sözlerine ekledi.

Balıkçı Emin Avcı da balık fiyatlarının günlük değiştiğini dile getirerek, "Dün hamsi uygundu 100-150 liraydı. Bugün hamsinin kasası 3 bin lira. Şu anda hamsinin kilosu 250 lira. Balık bol geldiği zaman ucuz oluyor az geldiği zaman pahalı oluyor. Balık mevsimi olduğu için satışlarımız genelde iyi." diye konuştu.

Balık tercihini istavritten yana kullanan vatandaşlardan Yetti Eren ise "Bugünün en taze balığının istavrit olduğunu söylediler. Fiyat istavrit için uygun ve 100 lira. Düzköy'den geldik gelmişken de taze balık aldık." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Balıkçılık Trabzon
Sıradaki Haber
ENHANCER kapsamında 50 kooperatife 8 milyon euro destek sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Kapadokya'da balon turları yarın da yapılamayacak
17:11
Yılın ilk 9 ayında 187 milyon yolcu uçakla seyehat etti
17:06
Fahiş fiyat artışı yapan emlak sahiplerine para cezası
16:49
Antalya'da "Güvenli Okullar" projesiyle her okula bir polis görevlendirildi
16:37
Kastamonu Valiliği uyardı: Fırtınaya dikkat
16:22
Bakanlık, 24 üründe gıda hilesi tespit etti
İzmir'de yağmur
İzmir'de yağmur
FOTO FOKUS
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ