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Ekonomi
AA 02.01.2025 14:05

Gümrükler Muhafaza'dan 11 ilde operasyon: 50 lüks araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonda piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza'dan 11 ilde operasyon: 50 lüks araç ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere risk analizi çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Kontroller neticesinde, ekipler, şüpheli görülen şahıs ve taşıtları Bakanlık sistemlerinden sorguladı.

Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıktıkları belirlendi. Ayrıca, bazı şahıslarca, geçici ithalatın sağladığı muafiyet imkanı dahilinde araç getirmek için, gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek, kolaylıklardan usulsüz şekilde faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Piyasa değeri 540 milyon lira

Bu kapsamda, 11 ilde, geçici ithalat rejimini suistimal ederek ülkeye getirilen ve usulsüz şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Vergi kaçırılmak suretiyle toplum refahını ve ülke ekonomisini tehdit ederek sahte belgelerle ülkeye giriş yaptığı belirlenen araç ve şüpheliler başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle mücadele hız kesmiyor.

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