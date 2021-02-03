Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığının “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına 114 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak.

Gramaj azaltıldı ambalaj aynı kaldı

Pekcan son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj ve adet azaltılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını ve inceleme başlattıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen, ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satıldığı tespit edildi.

Gizli zamlar



Tüketicilerin benzer ambalajla satışa sunulan ürünlerdeki gramaj azaltılmasını fark edemediği, böylelikle ürünlerin fiyatlarında gizli zam yapıldığı belirlendi.

114 bin liraya varan ceza geliyor

Tüketici haklarının korunması için bu konuyla ilgili yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Pekcan, “Tüketicilere sunulan bir malın birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri gibi unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, tüketicilerde değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlamalar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak” dedi.

“Üreticilerden gerekli önlemleri almalarını bekliyoruz”

Pekcan, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden üreticilerin bugüne kadar ürünlerini tanımlayan ambalaj, tasarım ve renklere yapmış olduğu yatırımlarına ve reklamlarına müdahale edilmemesine özen gösterdiklerini söyledi.

Yapılan düzenleme ile üreticilerden ürünün gramajının düşürüldüğü durumlarda tüketicilerin bu değişikliği kolayca fark edebileceği önlemleri almasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, “Bu düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacaktır” açıklamasını yaptı.

